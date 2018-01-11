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11.01.2018 09:23

Глава МИД Германии предложил поэтапно отменить санкции против России

Глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль 11 января выступил с предложением о поэтапной отмене санкции против России при длительном перемирии в Донбассе.

Идею об одномоментной отмене всех санкций против России только в случае стопроцентного выполнения минских договоренностей он назвал «оторванной от реальности», пишет «Газета.ру» со ссылкой на Deutsche Welle.

Габриэль пояснил, что отменять санкции поэтапно целесообразно, потому что они вводились также поэтапно.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз не нашел достаточных оснований для отмены санкций. В России готовятся к возможному усилению ограничительных мер, для чего был создан оперативный штаб, задачей которого станет «обеспечение устойчивого развития» оборонно-промышленного комплекса страны и стабильного исполнения государственного оборонного заказа.


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10.01.2018 15:21
Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня
Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
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