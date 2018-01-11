В "минёре" школы в Купчино опознали девочку

Ученица из Фрунзенского района Петербурга оказалась под следствием после сообщения о заложенной бомбе. Как это часто бывает, «взорваться» должна была школа.

Как стало известно «Фонтанке» 11 января, шестого декабря минувшего года занятия в средней школе №322 на улице Олеко Дундича, 38, корпус 3, оказались сорваны звонком о взрывном устройстве. Об угрозе сообщил сотрудникам службы «112» неизвестный в 10 утра. Взрывчатки в образовательном учреждении не нашли, оно вернулось к нормальной деятельности. Но уголовное дело по обычной для таких случаев статье 207 УК РФ возбудили.

Спустя почти месяц у следствия появился подозреваемый, точнее, подозреваемая — девочка 15 лет. Ее ограничили подпиской о невыезде.