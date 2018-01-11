Пассажир упал на пути на «Чкаловской», отделавшись переломом руки

Пассажир упал на пути в метро Петербурга. Он не получил серьезных травм. Коллапса в подземке тоже удалось избежать.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел в седьмом часу утра 10 января, вскоре после открытия, на станции «Чкаловская». Мужчина 34-х лет упал на пути, но оперативно был поднят сотрудниками подземки и попал в больницу, предположительно, с переломом руки. Задержки поездов удалось избежать.

Напомним, что серьезный коллапс в метро Северной столице произошел вчера вечером — из-за неисправного состава была парализована работа второй линии.