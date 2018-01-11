Выпавший из окна в Купчино убегал после «семейной»резни

Стали известны подробности вчерашнего происшествия во Фрунзенском районе Петербурга, где молодой человек выпал из окна восьмого этажа. В больницу с Бухарестской улицы забрали не только его, но и старшего брата пострадавшего с ножевым ранением.

По информации нашего издания, предыстория полученных братьями травм, вероятней всего, связана с вредными привычками младшего из них. Как уже писала «Фонтанка», около шести утра 10 января, находясь в неадекватном состоянии, 32-летний петербуржец выпрыгнул из окна своей квартиры в 96-м доме по Бухарестской улице. Подоспевшие на место медики забрали его в больницу с переломанными ребрами и травмами внутренних органов. Через 20 минут, когда оперативники выяснили, из окна какой квартиры выпал пострадавший, в машину скорой помощи погрузили еще и старшего брата ранее госпитализированного. У 35-летнего мужчины ножом разрезана шея и рана на пояснице.

По версии следствия, находясь под воздействием некоего вещества, младший брат попытался зарезать старшего и сбежал с места преступления через окно.