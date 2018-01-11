Посольство РФ в США сообщило о давлении на СМИ и попытках вербовать журналистов

Посольство России в США осудило требование американских властей к компании RIA Global LLC зарегистрироваться в качестве иностранного агента и заявило, что на российские СМИ продолжается давление. Комментарий опубликован 11 января на официальном сайте дипломатического ведомства.

«Стало известно, что производящая контент для агентства Sputnik компания RIA Global сможет продолжить работу, только если зарегистрируется иностранным агентом. Такие шаги нарушают нормальную работу журналистских коллективов, становятся основанием для всевозможных ограничений, чему все стали свидетелями, когда телеканал RT лишили аккредитации в Конгрессе», – указало диппредставительство.

«Мы считаем эти действия неприемлемыми», – отмечается в комментарии. Посольство расценивает их как очередной удар по российско-американским отношениям. По мнению российского представительства, такие шаги наносят ущерб престижу и авторитету США.

Россия выступает против ограничения свободы прессы, говорится в заявлении. «В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества. Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству», – говорится в документе.

Напомним, в 2017 году в США статус иностранного агента был присвоен российскому телеканалу RT (Russia Today). В таком же статусе с ноября прошлого года работает в Америке компания Restor, которая транслирует в США российское государственное радио Sputnik. Еще одна компания – RIA Global LLC, – которая, по данным Минюста США, контролируется российским международным информагентством «Россия сегодня», будет перерегистрирована в Америке в качестве иностранного агента, работающего в интересах России.

Зеркальным ответом стал закон о СМИ-иноагентах, который 25 ноября подписал президент России Владимир Путин. На такие СМИ будут распространяться такие же ограничения, которые сейчас предусмотрены для некоммерческих организаций-иноагентов. Решение в каждом индивидуальном случае остается за Минюстом. Санкциями за нарушение хотят дополнить Кодекс об административных правонарушениях. Верхней границей штрафа предлагают сделать 5 млн рублей.