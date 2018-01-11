В Колумбии повстанцы-марксисты начали боевые действия

Колумбийская группировка Армия национального освобождения (ELN) возобновила атаки на объекты нефтяной инфраструктуры и силовые ведомства. Cрок заключенного с правительством перемирия истёк.

Повстанцы совершили три атаки на второй по размерам трубопровод Колумбии Кано Лимон, по которому нефть идет в нефтеналивной порт Ковенас, сообщает 11 января РБК со ссылкой на Reuters. Как рассказали агентству в государственной нефтяной компании Occidental Petroleum Corp, взрывы трубопровода произошли в провинции Касанар. Кроме того, повстанцы напали на военно-морскую базу Араука, убили одного и ранили двух солдат.

Как сообщает агентство, активность марксистских повстанцев поставила под угрозу начало их переговоров с правительством Хуана Мануэля Сантоса. Переговоры имеют целью прекратить продолжающуюся 53 года борьбу. Прекращение огня начало действовать в октябре: тогда правительство впервые с начала противостояния договорилось о временном перемирии продолжительностью в 101 день.

В сентябре 2017 года повстанцы ELN рассказали о том, что убили российского гражданина — Арсена Восканяна, которого заподозрили в контрабанде. Он был задержан боевиками группировки в 2016 году и застрелен при попытке бежать. До этого марксистские повстанцы неоднократно задерживали иностранцев с целью выкупа — деньги от заложников идут на финансирование борьбы партизан. Так, в июне боевики группировки похитили двух голландских журналистов.

В 2016 году соглашение о прекращении огня подписала самая крупная повстанческая группировка Колумбии — FARC.