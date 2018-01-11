В Восточно-Китайском море взорвался нефтяной танкер Sanchi

На панамском нефтяном танкере SANCHI , который горел после столкновения с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайском море, произошёл взрыв. Пожар потушить не удалось и поисково-спасательные суда отошли на безопасное расстояние.

Взрыв на танкере, который перевозил 136 тысячи тонн газового конденсата из Ирана, создаёт потенциальную угрозу для экологии, сообщает 11 января РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта Китая. Газовый конденсат после горения распадается на ядовитые пары, которые могут попасть в организм человека и нанести ущерб его здоровью.

Танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января. На борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш. В результате столкновения связь с ними прервалась. Во вторник спасатели нашли тело одного моряка.

На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они были благополучно спасены.