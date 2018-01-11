Из института РАН на Васильевском вынесли микроскоп и весы

Сотрудники Института высокомолекулярных соединений (ИВС) Российской академии наук на Васильевском острове в Петербурге не досчитались оборудования. Для того, чтобы найти у ученых что-то ценное, взломщикам пришлось побегать по кабинетам.

Как стало известно «Фонтанке», 10 января в 16-й отдел полиции обратилась сотрудница ИВС РАН. Она попросила отыскать неизвестных, которые шныряли по кабинетам накануне утром.

В списке пропавшего лабораторные весы за 45 и 21 тысячу рублей и микроскоп – недорогой, 1970-го года выпуска.

Из каких кабинетов вынесли оборудование, женщина не указала. Вскрытыми оказались семь дверей, но воры, по всей видимости, были избирательными.