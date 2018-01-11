В Купчино мужчина выжил после падения с восьмого этажа

Житель Фрунзенского района Петербурга выпал из окна собственной квартиры. Мужчина выжил, но получил серьезные травмы.

Как стало известно «Фонтанке», в начале шестого утра 10 января скорая увезла от дома 96 по Бухарестской улице 32-летнего местного жителя. Характерные для падения с высоты травмы головы, внутренних органов, множественные переломы ребер дополнило отравление неустановленным веществом психотропного действия. Пациента в тяжелом состоянии сразу отправили в реанимацию.

Полицейские, которых о случившемся поставили в известность врачи, выяснили, что мужчина выпал из окна своей квартиры на восьмом этаже.