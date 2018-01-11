Компания Дерипаски обвиняет бывшего главу избирательного штаба Трампа в мошенничестве

Кипрская компания Surf Horizon Limited, принадлежащая российскому олигарху Олегу Дерипаске, подала иск к бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Ричарду Гейтсу.

Как пишет 10 января Reuters, Манафорта и Гейтса обвиняют в присвоении средств, которые они получили в 2008 году для покупки акций и активов группы украинских телекоммуникационных компаний Black Sea Cable. Surf Horizon выделил 18,9 млн долларов на эти цели. Компания Дерипаски считает, что будущий глава избирательного штаба Трампа и его партнер присвоили себе значительную часть этих средств.

Напомним, в октябре 2017-го спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование вмешательства России в выборы в США, обвинил Пола Манафорта и Ричарда Гейтса в работе в качестве «незарегистрированных агентов влияния иностранного государства, лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его «Партии регионов». Кроме того, следствие обнаружило у Манафорта три американских паспорта с разными номерами, а также зарегистрированные на чужое имя телефон и электронную почту, которые он использовал при поездках в Китай, Эквадор и Мексику.