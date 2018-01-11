Петербургскую квартиру сенатора от Калужской области оставили без картины

Незваный гость наведался в квартиру представителя в Совете Федерации от Законодательного собрания Калужской области Алексея Александрова. Разгуляться по двухуровневым апартаментам в Сестрорецке не успел, но без добычи не ушёл.

Как стало известно «Фонтанке», в начале восьмого вечера 9 января в квартире дома 12 по улице Токарева сработала сигнализация. Через девять минут на месте была группа задержания вневедомственной охраны, но их встретило только открытое окно на втором этаже. Вместо собственника Алексея Александрова инвентаризацию с сотрудниками правоохранительных органов проводил его представитель. Следы гостя были с первого взгляда заметны на втором этаже. Там же опустела стена. Картина, которую домушник прихватил перед бегством, исторической ценности не имеет, но разыскивают её по уголовному делу о краже.

Предполагается, что её новым хозяином стал одетый в красный пуховик мужчина южной национальности. По версии следствия, он отжал стеклопакет, влез в квартиру, а потом уехал с места преступления на темном Opel Meriva.