Баскетбольный «Зенит» обыграл итальянцев в Петербурге

Баскетбольный клуб «Зенит» на своем поле в Петербурге обыграл «Фиат Турин» из Италии в матче группового этапа Еврокубка.

Как сообщает 10 января официальный сайт клуба, игра завершилась со счетом 95:84. При этом в начале матча лидировали итальянцы — первая четверть закончилась со счетом 24:27. В ходе матча травму получил один из ключевых игроков «Зенита» Дрю Гордон, однако это не помешало петербуржцам победить. По итогам матча «Зенит» возглавляет группу F с двумя победами, «Турин» идет на втором месте.