Польская комиссия считает причиной крушения Ту-154 под Смоленском взрыв

Польская комиссия по расследованию катастрофы Ту-154 под Смоленском в 2010 году считает основной версией крушения взрывы на борту.

Об этом 10 января пишет Business FM со ссылкой на РИА «Новости». Комиссия приняла выводы международного эксперта в области исследования авиапроисшествий Фрэнка Тейлора о том, что на борту произошло несколько взрывов. Тейлор заявил, что левое крыло самолета было разрушено в результате взрыва изнутри.

Напомним, самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный» в апреле 2010 года. На борту находились 96 человек, все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году признал, что основной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. Первая польская комиссия пришла к таким же выводам. Однако нынешние власти Польши создали вторую комиссию.

Отметим, в декабре во время большой пресс-конференции Владимира Путина польский журналист задал вопрос о катастрофе и намекнул на то, что на борту могли произойти взрывы. Президент России ответил, что если на борту и были взрывы, то следует учесть, что вылетал он из Польши — Путин предложил искать «у себя тогда» того, кто положил взрывчатку. При этом российский лидер напомнил о выводах комиссии МАК о том, что никаких взрывов на борту не было.