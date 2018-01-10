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10.01.2018 23:21

Госдеп США советует «пересмотреть» поездки в Россию

Госдепартамент США поставил Россию в рейтинге опасных стран в одну группу с Нигером, Пакистаном и Венесуэлой.

Американские власти 10 января опубликовали новые рекомендации для своих граждан, которые собираются в зарубежные поездки. Все государства поделили на четыре группы по степени опасности. В первую группу вошли страны, в которые можно ездить без особых мер предосторожности — это почти все государства Восточной Европы, Скандинавия, большинство бывший республик СССР.

Во второй группе — страны, где нужно соблюдать повышенную осторожность. Сюда, в частности, попали Украина (опасность представляют преступность и беспорядки) и страны Западной Европы (из-за высокой вероятности терактов).

К третьей категории отнесены страны, поездки в которые Госдеп советует «пересмотреть». Помимо России (опасность представляют терроризм и агрессия), в нее попали Турция, Пакистан, Нигер, Чад, Венесуэла.

Наконец, к четвертой, самой опасной, группе стран отнесли Афганистан, Иран, Сирию, Ливию, Йемен, КНДР и некоторые другие. Ездить в эти государства Госдеп США своим гражданам вовсе не рекомендует.

Представитель Госдепа Мишель Бернье-Тот пояснила The Washington Post, что старая система рекомендаций была слишком запутанной: «Нам нужно было сделать информацию более доступной для людей, чтобы она была более понятной», – цитирует издание ее слова.

 


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