СМИ: Смолов не поедет в «Зенит», футболист собирается в Англию

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов в ближайшее время может перейти в лондонский «Вест Хэм».

Об этом 10 января сообщил журналист спортивного издания Sky Sports Каве Солхекол в Twitter. Он уточнил, что, по его информации, английский клуб заплатит за футболиста 15 млн фунтов стерлингов. Также Солхекол напомнил, что в товарищеском матче с Испанией в ноябре Смолов забил 2 гола (игра закончилась со счетом 3:3). Известный английский комментатор Джон Брэдли в комментариях подчеркивает, что это были «голы высочайшего качества», однако он не уверен, что Смолов будет так же забивать в английской премьер-лиге.

Russia captain Fyodor Smolov keen to move to London & West Ham. Striker. Scored twice v Spain in November. Would cost £15m