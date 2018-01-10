Росмолодежь получит 167 млн рублей на «гражданско-патриотическое воспитание»

Министерство образования и науки предложило выделять Федеральному агентству по делам молодежи (Росмолодежи) ежегодно по 167 млн рублей дополнительно.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован 10 января на официальном портале правовой информации. В пояснительной записке к документу говорится, что деньги пойдут на «создание условий для развития массового студенческого спорта и популяризацию здорового образа жизни, на сохранение и увековечение памяти погибших при защите Отечества».

Кроме того, средства потратят на «развитие межнационального сотрудничества, сохранение культуры и традиций народов Российской Федерации и гражданско-патриотическое воспитание молодежи». Наконец, 167 млн должны помочь развитию медицинского добровольчества и «созданию профессионального просоциального сообщества в Российской Федерации, которое окажет положительное влияние на здоровье нации, содействие формированию личности и образа будущего врача».

Деньги выделяются в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. В пояснительной записке подчеркивается, что принятие постановления «не потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета».