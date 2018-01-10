Взрывчатку на «Площади Александра Невского» не нашли

Переход между зеленой и оранжевой ветками метро Петербурга проверили и признали безопасным. Станцию «Площадь Александра Невского» вернули пассажирам вечером 10 января.

Как сообщили в пресс-службе подземки, осмотр бесхозных вещей, замеченных в переходе пересадочного узла на «Площади Александра Невского», занял меньше часа. Ничего опасного в них не обнаружили. В 22.20 поездам разрешили останавливаться на платформах, а для пассажиров открыли вестибюль на зеленой ветке. Второй вестибюль закрыт в соответствии с графиком с 20.00.