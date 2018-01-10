Россельхознадзор: Европа скрывает чуму свиней

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что животноводы в Европе скрывают ситуацию с распространением африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом чиновник 10 января рассказал в интервью телеканалу «Россия 24». «Реальная ситуация гораздо хуже, чем мы даже предполагали, потому что если у нас за 10 лет 1255 случаев африканской чумы, то у них за 3,5 года 8233 случая, я говорю данные на сегодняшний день, официально. Причем то распространение, которое есть, оно скрывается, оно не показано полностью», – сказал Данкверт (цитата по «Ведомостям»).

Глава Россельхознадзора подчеркнул, что европейские страны не прислушиваются к российским специалистам и «беспокоятся только о продолжении торговли». «Очень высокий уровень опасности сегодня, что свиноводство в Европе вообще будет нести колоссальнейшие потери», – заявил Данкверт. Среди стран, которые могут пострадать, – Австрия, Венгрия, Германия.

Напомним, в начале 2014 года Россия уже ограничивала поставку продукции свиноводства из 28 стран Евросоюза из-за вспышки АЧС в Литве. Это стало поводом для разбирательства во Всемирной торговой организации. В августе 2016-го Третейская группа ВТО признала, что российские ограничения противоречат правилам организации. Запрет на ввоз свинины из ЕС из-за АЧС был снят. Впрочем, сохранились «антисанкции» – продолжают действовать ограничения на поставку продукции свиноводства из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в августе 2014-го. ЕС просит ВТО заставить Россию выплачивать по 1,39 млрд евро ежегодно — компенсацию за невыполнение требований об отмене запрета на импорт свинины.