Сенаторы упростят увольнение за пьянство на работе

Сотрудники будут обязаны проходить медицинскую экспертизу на опьянение по требованию работодателя. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс подготовили сенаторы Татьяна Кусайко, Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Александр Башкин и депутат Госдумы от «Единой России» Николай Говорин.

Об этом 10 января пишет РБК. Если поправки примут, то медицинское освидетельствование на алкогольное и наркотическое опьянение станет, по сути, обязательным. Направление на экспертизу будет вручаться «под роспись» с указанием даты и времени. После получения документа сотрудник будет обязан провериться в течение 2 часов, а работодатель — оплатить ему освидетельствование. Отказ от экспертизы будет приравниваться к признанию в опьянении — тогда человека можно будет уволить по статье.

Отметим, наниматель и сейчас может разорвать договор в одностороннем порядке за пьянство на работе. Однако в Совете федерации полагают, что фактически это слишком сложно. Доказать пьянство при помощи свидетелей и видеозаписей в суде невозможно, считают сенаторы.

Причем на этом члены верхней палаты парламента не останавливаются. Они предлагают также увольнять сотрудников за пьянство и употребление наркотиков и во внерабочее время — если они в нетрезвом состоянии все же окажутся на работе. Сейчас наказать сотрудника, если алкоголь в его крови заметили только после окончания рабочего дня, нельзя. «Например, при входе на территорию работодателя через проходную или выходе с нее, при прохождении предрейсового, предсменного (послерейсового) осмотра, если он имеет место за пределами установленного рабочего времени», — цитирует РБК пояснительную записку к законопроекту.

Авторы поправок надеются, что их примут уже в весеннюю сессию.