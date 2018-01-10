Собчак заявила о тотальной атаке на свои штабы

Кандидат в президенты Ксения Собчак сообщила об одновременной атаке на свои штабы. Она носит пока эпистолярный характер, но содержит экстремистскую подоплеку.

Как сообщила вечером 10 января Собчак в своем Instagram, общественная организация «Гражданский патруль» разослала по предвыборным штабам предупредительные письма, из которых будто бы следует, что сторонники кандидата занимаются экстремистской деятельностью.

«Якобы мои слова о международном статусе Крыма незамедлительно влекут за собой соответствующие юридические последствия», — поясняет Собчак содержание писем. И добавляет: «На самом деле, последствия возникнут у так называемого «Гражданского патруля» и его главы Антонова».

По словам Собчак, ее адвокат Константин Добрынин обратился с заявлением в прокуратуру с требованием провести проверку «Гражданского патруля» и выступить с иском о ликвидации организации в связи с нарушением законодательства. Накануне, 9 января, на стене петербургского штаба Собчак появилось антисемитское граффити. Давление на ее предвыборную работу в других регионах выражается в избиении сборщиков подписей, взломах дверей, передаче письменных угроз, следует из записи Собчак в соцсети.