Собчак заявила о тотальной атаке на свои штабы
Кандидат в президенты Ксения Собчак сообщила об одновременной атаке на свои штабы. Она носит пока эпистолярный характер, но содержит экстремистскую подоплеку.
Как сообщила вечером 10 января Собчак в своем Instagram, общественная организация «Гражданский патруль» разослала по предвыборным штабам предупредительные письма, из которых будто бы следует, что сторонники кандидата занимаются экстремистской деятельностью.
«Якобы мои слова о международном статусе Крыма незамедлительно влекут за собой соответствующие юридические последствия», — поясняет Собчак содержание писем. И добавляет: «На самом деле, последствия возникнут у так называемого «Гражданского патруля» и его главы Антонова».
Ну вот и начались атаки на мои штабы. Избивают моих сборщиков, взламывают двери, передают пакеты с угрозами, рассылают письма. Все это происходит одновременно, так, словно, к этому давно готовились. Будто это все исходит из одного координирующего центра. Я уже писала, что в Королеве избили моего сборщика Сергея Селюкова. Прямо при сборе подписей. В итоге вывихи, ссадины, синяки. Сегодня в Орле моей сборщице Валентине Шаховой порвали куртку и подписные листы. Тоже прямо при сборе подписей набросился какой-то мужчина. Валентине между тем 57 лет. В Петербурге перед входом в мой штаб, прямо на улице, написали «жидовка – не президент», а потом подкинули конверт с угрозами. Глупо конечно говорить, что я – русский человек,хотя во мне много разных кровей, и что все детство провела у бабушке в Брянске, что сама фамилия Собчак (с ударением на первый слог) – польская, достаточно просто погуглить. Но мне стыдно, что в моем родном городе, в Петербурге, еврейство по-прежнему может являться даже не отягчающим обстоятельством, а виной. Раз еврей, значит не сможешь быть президентом, губернатором, мэром. Мой муж – Максим – еврей. И мой сын Платон значит еврей . И я горжусь своим мужем, своим сыном, их национальностью и тем, что я могу смело говорить об этом. Я буду последовательно и жестко бороться с любыми проявлениями антисемитизма, шовинизма, гомофобии и других унижающих человека мерзостей. До конца! Только я это написала, как получила информацию, что некая общественная организация «Гражданский патруль» угрожает всем моим штабам, планомерно разослав всем их руководителем письмо с предупреждениями о том, что все они занимаются экстремистской деятельностью. Якобы мои слова о международном статусе Крыма незамедлительно влекут за собой соответствующие юридические последствия. На самом деле последствия возникнут у т.н. "Гражданского контроля" и его главы некоего Р.В.Антонова. Мой адвокат Константин Добрынин уже обратился с заявлением в прокуратуру с требованием провести проверку т.н. «Гражданского контроля» и выступить с иском о ликвидации этой организации в связи с нарушением действующего законодательства. Мы будем бороться за свои гражданские права!
По словам Собчак, ее адвокат Константин Добрынин обратился с заявлением в прокуратуру с требованием провести проверку «Гражданского патруля» и выступить с иском о ликвидации организации в связи с нарушением законодательства. Накануне, 9 января, на стене петербургского штаба Собчак появилось антисемитское граффити. Давление на ее предвыборную работу в других регионах выражается в избиении сборщиков подписей, взломах дверей, передаче письменных угроз, следует из записи Собчак в соцсети.