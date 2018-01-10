«Площадь Александра Невского» закрыта на проверку

Пассажиры петербургской подземки временно остались без пересадочного узла на зеленой и оранжевой линиях вечером 10 января.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, причиной сбоя в работе станции «Площадь Александра Невского-1» стал бесхозный предмет, замеченный в переходе. В 21.34 двери вестибюля закрыли на вход и выход, а к подозрительной находке вызвали специалистов. За полтора часа до этого по расписанию закрыли также вход в метро на станции «Площадь Александра Невского-2».