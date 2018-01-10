У Путина может появиться свой Telegram-канал

У Владимира Путина, как кандидата в президенты, может появиться свой Telegram-канал.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на РИА «Новости», об этом 10 января заявила сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева. Другой сопредседатель, Александр Румянцев, уточнил, что у кандидата появятся также аккаунты в различных социальных сетях — Twitter, Facebook и других.

Кроме того, Шмелева сообщила, что за шесть дней в новом году удалось собрать уже 149 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты Владимира Путина (всего их нужно 300 тысяч). «На сегодняшний день у нас 149 тысяч подписей уже собрано. Абсолютно во всех субъектах он проходит силами региональных штабов, волонтеров, активистов», — цитируют Шмелеву «РИА Новости». Напомним, «Фонтанка» сообщала о том, что в Петербурге к сбору подписей, возможно, привлекают бюджетников — сотрудников подведомственных организаций комитета по молодежной политике Смольного.

Отметим, избирательный штаб действующего президента открылся 10 января в Москве в здании Гостиного двора. У штаба три сопредседателя: руководитель центра для одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и директор Центра детской гематологии и онкологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.