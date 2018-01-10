Эксперты назвали имена водителей, машины которых идеальны

Любопытную статистику демонстрирует 10 января популярный онлайн-аукцион подержанных автомобилей. Специалисты компании в 2017 году изучили 149 тысяч автомобилей и рассказывают, какие, по их мнению, стоит покупать, а от каких лучше отказаться.

Они также проанализировали, как в течение года изменяется средняя цена на подержанный автомобиль. А ещё, оказывается, имеет значение имя хозяина машины.

Какие марки и машины самые надёжные, и когда лучше покупать или продавать транспортное средство, читайте на «Водителе Петербурга».