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10.01.2018 21:05

Эксперты назвали имена водителей, машины которых идеальны

Любопытную статистику демонстрирует 10 января популярный онлайн-аукцион подержанных автомобилей. Специалисты компании в 2017 году изучили 149 тысяч автомобилей и рассказывают, какие, по их мнению, стоит покупать, а от каких лучше отказаться.

Они также проанализировали, как в течение года изменяется средняя цена на подержанный автомобиль. А ещё, оказывается, имеет значение имя хозяина машины. 

Какие марки и машины самые надёжные, и когда лучше покупать или продавать транспортное средство, читайте на «Водителе Петербурга»

 


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Перед Новым годом и в зимние каникулы в такси поступает много заказов. Рассказываем, как вызвать машину за пару секунд и уехать быстрее и дешевле других с помощью приложения «Максим: заказ такси»
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Setl City сдала дома 10-й очереди ЖК «Лондон» в Кудрово
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