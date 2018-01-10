Петербургских бюджетников «попросили» собрать подписи за Путина

В редакцию «Фонтанки» пожаловались сотрудники подведомственных организаций комитета по молодежной политике Смольного. Бюджетники сообщили, что в добровольно-принудительном порядке собирают подписи в поддержку самовыдвиженца на выборах Владимира Путина.

«Каждый день без выходных сотрудники разных отделов должны присутствовать на местах (торговые комплексы по городу) и в «рабочей форме» собирать подписи за «нашего кандидата». Разумеется, не по личной инициативе, но это такое «добровольно-принудительное», которое не оставляет выбора», — сообщила 10 января сотрудница СПб ГБУ ГЦСП «Контакт». По ее словам, срочный договор о работе с ней не заключался, отказаться от работы она не может, заявить — тоже, так как боится быть уволенной.

О подобной «просьбе» собрать подписи за самовыдвиженца Владимира Путина также сообщают в СПб ГБУ «ЦСЗ ПОМ «Вектор». Это учреждение также подведомственно комитету по молодежной политике. В нем «Фонтанке» опровергли какое-либо участие в избирательном процессе. «Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями не ставил подобных задач ни сотрудникам, ни подведомственным учреждениям и иным физическим и юридическим лицам. Жалоб в комитет по данному вопросу не поступало», — отметили в пресс-службе. Также там добавили, что, несмотря на это, график работы в подведомственных комитету учреждениях может быть вариативным, а «сотрудники могут брать дополнительную работу».

Напомним, сбор подписей за Владимира Путина в Петербурге начался 9 января. Пикеты установили в двух десятках торговых комплексов по всему городу.