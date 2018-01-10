После теракта в петербургском супермаркете двое остаются в больницах

Ещё один пострадавший при взрыве в магазине «Перекрёсток» выписан из стационара Мариинской больницы . Об этом 10 января в своем Twitter сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

В стационарах остаются два человека. Их состояние врачи оценивают как стабильное.