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10.01.2018 20:09

После теракта в петербургском супермаркете двое остаются в больницах

Ещё один пострадавший при взрыве в магазине «Перекрёсток» выписан из стационара Мариинской больницы . Об этом 10 января в своем Twitter сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

В стационарах остаются два человека. Их состояние врачи оценивают как стабильное.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Напомним, организатором и исполнителем взрыва, в результате которого пострадали 18 человек, следствие считает петербуржца Дмитрия Лукьяненко. Выйти на него помогли оставленные во взорванном магазине флешки с фотографиями взрывного устройства и письменным объяснением. По версии следствия, у бомбиста были претензии к школе самосовершенствования «Дэир». Сейчас Лукьяненко находится в СИЗО, ему предстоит пройти обследование у психиатров. 


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http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
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