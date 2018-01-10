После теракта в петербургском супермаркете двое остаются в больницах
Ещё один пострадавший при взрыве в магазине «Перекрёсток» выписан из стационара Мариинской больницы . Об этом 10 января в своем Twitter сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.
В стационарах остаются два человека. Их состояние врачи оценивают как стабильное.
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Справка:
Напомним, организатором и исполнителем взрыва, в результате которого пострадали 18 человек, следствие считает петербуржца Дмитрия Лукьяненко. Выйти на него помогли оставленные во взорванном магазине флешки с фотографиями взрывного устройства и письменным объяснением. По версии следствия, у бомбиста были претензии к школе самосовершенствования «Дэир». Сейчас Лукьяненко находится в СИЗО, ему предстоит пройти обследование у психиатров.