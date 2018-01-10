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10.01.2018 19:32

Европа отказалась от главного конкурента ракеты «Протон»

Завершено формирование портфеля заказов на пуски единственной действующей европейской тяжелой ракеты Ariane 5. После производства последней партии из десяти таких носителей он выйдет из эксплуатации, сообщает BBC News.

Издание ссылается на слова генерального директора консорциума ArianeGroup Алена Шармо, который заявил, что получение портфеля заказов на пусковые услуги, предполагающие старт десяти ракет Ariane 5, достаточно для быстрого внедрения на рынок носителя Ariane 6.

Производство десяти Ariane 5 предполагает поступление европейским предприятиям более миллиарда евро. Новый носитель должен быть запущен не позднее середины 2020 года, полный отказ от старого запланирован на 2023 год.

Разработка Ariane 6, который окажется дешевле предшественника, вызвана необходимостью конкурировать со SpaceX на рынке коммерческих пусков. До завершения эксплуатации Ariane 5 должна стартовать еще 23 раза (с учетом портфеля на запуск десяти последних ракет).

Первый пуск Ariane 5 состоялся в 1996 году, к настоящему времени из 94 ее стартов два считаются неудачными и два — частично удачными. Неполадки произошли в первые шесть лет эксплуатации носителя, все последние 82 пуска признаны успешными. Ее конкурентами на рынке коммерческих пусков считаются российский «Протон-М», а также американские Falcon 9 и Atlas 5, пишет Лента.ру.


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