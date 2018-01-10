«Фонтанка» за 60 секунд — 10 января

Вы все еще не хотите голосовать? Тогда мы идем к вам! Радость от встречи у расслабившегося было на диване избирателя и злого и голодного члена избиркома будет взаимной. Ждем новостей о массовых драках и последующих братаниях.

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В экзаменационном отделении МРЭО сократили классы для приёма теоретического экзамена на знание ПДД. Было два, стал один. Теперь весь город не может нормально права получить.

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