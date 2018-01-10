Движение по синей ветке метро полностью восстановлено

После почти часового перерыва поезда возобновили движение на синей ветке метро в Петербурге вечером 10 января.

Как сообщили в пресс-службе подземки, поезда идут с увеличенным интервалом от станции «Парнас» до «Купчино». Все станции на синей ветке открыты для пассажиров.

Ранее по синей ветке петербургского метро от станции «Петроградская» в сторону «Парнаса» было остановлено движение.

В тоннеле застрял неисправный состав. Сломанный поезд отбуксировали в тоннель на «Черную речку».