Китай может прекратить покупку американских гособлигаций

Китай может приостановить покупку государственных облигаций США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, высшие должностные лица, ответственные за проверку запасов иностранной валюты, рекомендовали снизить активность или вовсе приостановить закупку гособлигаций США, однако на данный момент неясно, будут ли приняты подобные рекомендации.

Сейчас Китай располагает крупнейшими в мире запасами иностранной валюты в размере $3,1 трлн. Рекомендации чиновников основываются на том, что рынок гособлигаций США становится все менее привлекательным по сравнению с другими активами, а напряжение в торговле с США может стать как раз причиной приостановки покупки гособлигаций, отмечают источники Bloomberg, пишет RNS.

В то же время, по их словам, обсуждаемые стратегии не касаются ежедневных покупок или продаж. Чиновники рекомендовали внимательно следить за прогнозом предложения по гособлигациям, а также за политической ситуацией, включая переговоры по торговле, перед тем, как приостановить закупку гособлигаций США.