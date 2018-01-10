Застрявший на синей ветке поезд доехал до «Пионерской» после 44 минут простоя

По словам пассажиров застрявшего в районе «Петроградской» поезда, состав смог доехать до «Пионерской». Сообщается о запахе жженой проводки.

Пассажиры вышли на платформу в 18.45 и пересели в новый состав. Сломанный уехал в тоннель, его тянут на «Черную речку». При этом очевидцы сообщают о запахе жженой проводки на станции, однако в метрополитене говорят, что возгорания не было. Движение возобновлено.

Очевидцы добавляют, что станции метро "Пионерская" и "Петроградская" по-прежнему закрыты на вход.

Ранее по синей ветке петербургского метро от станции «Петроградская» в сторону «Парнаса» было остановлено движение. В тоннеле застрял неисправный состав.