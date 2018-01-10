Ликвидирована «дочка» Кировского завода, созданная для производства вагонов метро и эскалаторов

Кировский завод заявил о ликвидации 100% дочернего предприятия — ООО «Киров-Электротранс». Компания в 2013 году создавалась для производства модернизированных вагонов метрополитена, трамваев, эскалаторов и даже локомотивов.

«В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Киров-Электротранс», внесена запись о ликвидации юридического лица», – говорится в сообщении Кировского завода от 10 января.

В 2014 году компания «Киров-Электротранс», вместе с совместным предприятием Кировского завода и Skoda ООО «Вагонмаш», боролись с «Трансмашхолдингом», связанным с семьей заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, за право выполнить госзаказ стоимостью около 3 млрд рублей на изготовление 66 вагонов для петербургского метрополитена. Но проиграли. Попытка «Киров-Электротранса» переиграть конкурс через суд тоже не увенчалась успехом. С тех пор компания, согласно отчетности, приносила убытки.