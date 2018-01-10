Синяя ветка метро встала, закрыты "Петроградская" и "Пионерская"

По синей ветке Петербургского метро от станции «Петроградская» в сторону «Парнаса» остановлено движение поездов вечером 10 января. В тоннеле застрял неисправный состав.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе петербургской подземки, поезда движутся от «Купчино» и до «Петроградской», дальше движения нет. По второму пути поезда следуют от станции «Парнас» до «Купчино» с увеличенным интервалом.

«В связи с большим количеством пассажиров на платформе ст. "Петроградская" и "Пионерская" входы в вестибюли временно закрываются», — сообщили в метро.