Блогеров могут приравнять к иностранным агентам, а некоторые репосты в соцсетях снабдят маркировкой

Сразу с несколькими резонансными предложениями выступил сегодня на заседании думского комитета по информационной политике вице-спикер российского парламента Петр Толстой. Об этом 10 января 2017 года со ссылкой на ТАСС и РИА Новости сообщает телеканал «Дождь».

Во-первых, известный своими громкими заявлениями депутат выдвинул идею о том, чтобы при перепечатке (репосте) в соцсетях материала какого-либо из СМИ, признанного в России иностранным агентом, этот репост снабжался соответствующей маркировкой.

Во-вторых, Толстой вновь вернулся к обсуждению идеи, предусматривающей включение российских блогеров, получающих финансирование от иностранных организаций, в список иноагентов.

Как пояснил Петр Толстой журналистам, под блогерами он подразумевает физических лиц, которые осуществляют деятельность «как СМИ». По словам вице-спикера Госдумы, иностранным агентом могут признать блогера, общественная деятельность которого «финансируется иностранным правительством, например через фонд, который находится в США».

Что же касается идеи о маркировке перепечаток в социальных сетях материалов СМИ-иноагентов, то, говоря об этом, Толстой сравнил предложенные им маркировки с подписью, которой российские СМИ часто снабжают любое упоминание ИГИЛ – запрещенная в России террористическая группировка. «По идее, так же честно писать: «По информации, которая исходит от СМИ-иноагента», – добавил депутат. Каким образом норму, предусматривающую маркировки репостов в соцсетях, можно выполнить чисто технически, законотворец не уточнил.

Добавим, что на заседании комитета по информационной политике Госдумы сегодня вновь обсуждались поправки и дополнения к принятому в прошлом году закону о СМИ – иностранных агентах. По словам руководителя этого комитета и одного из авторов закона Леонида Левина, в США существует структура (Минюст), которая определяет, какое СМИ является иностранным агентом. При этом российский вариант подобного закона, как заметил депутат, не содержит в себе понятие «физические лица», которые теоретически могут спонсировать то или иное российское СМИ, и такое понятие необходимо в закон включить.

Не исключено, что заявления депутатов о необходимости расширить действие закона о СМИ-иноагентах, который и без того называют «зеркальным ответом» на подобную норму в США, вызвано в том числе недавними действиями американских властей. Напомним, в 2017 году в США статус иностранного агента был присвоен российскому телеканалу RT (Russia Today). В таком же статусе с ноября прошлого года работает в Америке компания Restor, которая транслирует в США российское государственное радио Sputnik. Еще одна компания – RIA Global LLC, – которая, по данным Минюста США, контролируется российским международным информагентством «Россия сегодня», будет перерегистрирована в Америке в качестве иностранного агента, работающего в интересах России.