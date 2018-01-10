Сопредседателем штаба Путина стала петербурженка

Предвыборный штаб самовыдвиженца Владимира Путина возглавили руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин и директор Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Об этом стало известно 10 января в ходе открытия избирательного штаба в Москве.

Елена Шмелева окончила факультет социологии СПбГУ (1995). В 2006–2007 годах была экспертом фонда «Центр стратегических разработок», руководителем аналитического управления исполкома «Единой России». С 2007 по 2011 год была заведующей кафедрой факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. В 2012–2014 годах — директор некоммерческого партнерства содействия интеллектуального и творческого потенциала молодежи «Лифт в будущее». В 2015-м Шмелева возглавила образовательный фонд "Талант и успех", под патронажем которого был открыт лагерь для одаренных детей в Сочи «Сириус».

Сергей Когогин – выходец из Татарстана. В 2004–2009 годах был депутатом Госсовета Татарстана, до этого — вице-премьером, министром экономики и промышленности республики.

Александр Румянцев – уроженец Украинской ССР, советский и российский врач-педиатр. В 1987 году организовал и возглавил кафедру поликлинической педиатрии МОЛГМИ, а в 1991 году — НИИ детской гематологии.