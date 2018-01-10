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10.01.2018 18:09

Заключение о соответствии ЖК «Образцовый квартал 2»

Заключение о соответствии ЖК «Образцовый квартал 2»
ООО «Терминал-Ресурс»

В конце декабря 2017 года ООО «Терминал-Ресурс» получил заключение о соответствии жилого комплекса «Образцовый квартал 2». Именно этот ключевой документ необходим для получения акта о вводе объекта в эксплуатацию. Уже в ближайшее время начнется передача ключей их счастливым обладателям.

Заключение о соответствии выдано Службой Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и подтверждает, что строительство жилого комплекса «Образцовый квартал 2» выполнено в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

ЖК «Образцовый квартал 2» располагается в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В состав жилого комплекса входят четыре четырехэтажных дома с мансардным этажом, рассчитанные на 320 квартир. Во дворе ЖК располагается детский сад на 140 мест с бассейном. Следом за жилым комплексом и он будет введен в эксплуатацию.

В компании застройщика ООО «Терминал-Ресурс» пришли к пониманию преимуществ комбинированного типа строительства – монолитного железобетонного каркаса с ограждающими конструкциями из кирпича. Такое уникальное сочетание позволяет добиться оптимальных показателей по экономичности, эргономичности и экологичности. Монолитный каркас прочен, надёжен, обладает хорошими тепло- и шумоизолирующими свойствами. Прочность несущих стен получается таковой, потому что часть внутренних перегородок можно выполнить из пазогребневых блоков, что позволит владельцам квартир «играть» с пространством, объединять комнаты и холл в единое целое. Для внешних стен используется кирпич, многослойная теплоизоляционная система с минеральным утеплителем и структурная штукатурка. Именно это сочетание делает дом максимально тёплым и в то же время здания получаются выразительными и индивидуальными по своему архитектурному стилю.

По традиции, зародившейся в ООО «Терминал-Ресурс», жилой комплекс сдан раньше установленного срока. И сейчас есть хорошая возможность приобрести готовую квартиру по цене строящейся и жить с загородным комфортом в черте города и с городской пропиской.

Телефон отдела продаж 719-19-19.

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Справка о компании «Терминал-Ресурс»


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Новости компаний
ООО «Терминал-Ресурс»
10.01.2018 18:09

Заключение о соответствии ЖК «Образцовый квартал 2»

В конце декабря 2017 года ООО «Терминал-Ресурс» получил заключение о соответствии жилого комплекса «Образцовый квартал 2». Именно этот ключевой документ необходим для получения акта о вводе объекта в эксплуатацию. Уже в ближайшее время начнется передача ключей их счастливым обладателям
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