Финляндия требует от России объяснить участившиеся проверки судов в портах РФ

С начала 2018 года в России было остановлено для проверок исключительно много грузовых судов под финским флагом. Власти Суоми запросили объяснения российской стороны, почему так происходит, однако ответа пока нет.

С конца декабря 2017-го по 9 января 2018-го в России было остановлено 7 судов разных компаний, сообщает издание Helsingin Sanomat. Это больше чем втрое превышает обычную практику.

По словам Тиины Туурнала, управляющего директора Ассоциации судовладельцев Финляндии, финские грузовые суда обычно останавливают в среднем два раза в год.

"Это исключительная ситуация", – говорит Туурнала.

Полностью материал читайте на сайте Fontanka.fi