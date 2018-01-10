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10.01.2018 18:05

Росстат сообщил о резком подорожании огурцов и помидоров

Значительный рост цен на огурцы и помидоры зафиксировал Росстат в последний месяц 2017 года. Стоимость овощей увеличилась более чем на 20%.

Как сообщили в Федеральной службе государственной статистики 10 января, в России за декабрь цены на продовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,6%.

Среди плодоовощной продукции больше других в цене прибавили огурцы (24,6%) и помидоры (20,8%). Почти на 7% подорожал виноград и на 4% бананы. При этом апельсины подешевели на 5,7%.

Отмечается небольшое увеличение цены на икру лососевых рыб российского производства и снижение стоимости макарон и круп.

За декабрь стоимость минимального набора продуктов в Петербурге выросла на 0,3% и составила 4 тысячи 529 рублей. По сравнению с началом 2017-го стоимость набора выросла на 1,7%.


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25.12.2017 12:02
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Сбербанк предоставил группе компаний LEGENDA Intelligent Development кредитную линию с лимитом задолженности 4,2 млрд рублей на строительство smart-комплекса «LEGENDА Героев», расположенного в Красносельском районе Санкт-Петербурга
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22.12.2017 17:46
Еще два банка аккредитовали MASTER Серебристый бульвар 19
Теперь приобрести квартиру в ипотеку в доме бизнес-класса в пешей доступности от ст.м. “Пионерская” можно и в ПАО «АКБ «Абсолют Банк» и в «ГАЗПРОМБАНКЕ». Напомним, это уже десятый банк, который аккредитовал перспективный проект на Серебристом бульваре.
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