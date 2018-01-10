Росстат сообщил о резком подорожании огурцов и помидоров

Значительный рост цен на огурцы и помидоры зафиксировал Росстат в последний месяц 2017 года. Стоимость овощей увеличилась более чем на 20%.

Как сообщили в Федеральной службе государственной статистики 10 января, в России за декабрь цены на продовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,6%.

Среди плодоовощной продукции больше других в цене прибавили огурцы (24,6%) и помидоры (20,8%). Почти на 7% подорожал виноград и на 4% бананы. При этом апельсины подешевели на 5,7%.

Отмечается небольшое увеличение цены на икру лососевых рыб российского производства и снижение стоимости макарон и круп.

За декабрь стоимость минимального набора продуктов в Петербурге выросла на 0,3% и составила 4 тысячи 529 рублей. По сравнению с началом 2017-го стоимость набора выросла на 1,7%.