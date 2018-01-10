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10.01.2018 18:19

О явке на выборы распишитесь

Петербург пытаются в буквальном смысле затащить на президентские выборы. Горожан о событиях 18 марта проинформируют лично и возьмут каждого десятого на карандаш.
О явке на выборы распишитесь
Замир Усманов/интерпресс

С середины января члены участковых избирательных комиссий начнут походы по квартирам. Обойти избирателей каждому члену УИК предстоит минимум дважды. За два месяца тем, кто обычно считал бюллетени, предстоит обить пороги примерно 200 квартир фактически за «спасибо». Позаботятся о явке и в «Единой России»: там придумали некий реестр избирателей и бригадиров, ответственных за их привод.

По итогам президентских выборов 2018 года явка по стране может составить от 60 – 70 процентов. Таких оценок придерживаются эксперты и центры исследования общественного мнения. Так, «Левада» в декабре сообщила о предполагаемых 58 процентах ***, аналогичные прогнозы в январе 2018-го сделали в фонде «Петербургская политика». 60 процентов предсказал политолог Леонид Давыдов, 70 – если штабы мобилизуют электорат. Аналогичные цифры у политтехнолога, члена правления РАПК Петра Быстрова; в Петербурге, по его словам, явка будет ниже – 30 – 40 процентов. «Вероятно, будут пользоваться методами искусственного повышения явки. Мы знаем, как в Петербурге это умеют делать», – предположил он.

Быстров говорит о существовании методов повышения явки на 3 – 5 процентов. В Смольном, тем не менее, ставят на большее. В конце 2017 года был разработан целый план действий для районных администраций и комитетов. Власти должны будут до марта встретиться с общественными организациями, жителями, ветеранами, молодежью и другими социальными группами, чтобы донести до них месседж о важности участия в голосовании по выбору первого лица страны. Муниципалам предписали на каждом мероприятии это же проговаривать жителям.

С 15 января члены участковых избирательных комиссий начнут информировать граждан об организации выборного процесса. В этом году им предстоит не просто наклеить на дом плакат и бросить в почтовый ящик брошюру, а обойти лично всех приписанных к ним избирателей.

«Средний участок – это где-то 2 – 3 тысячи избирателей. Всего в УИКе работает по 10 человек. Можно прикинуть, что, таким образом, на одного члена выходит по 100 квартир. Обойти ему нужно будет их, пускай, за месяц. За копейки, которые платят в УИКе, вряд ли кто-то будет делать это добровольно», – считает член горизбиркома от «Партии Роста» Алексей Березин. По его мнению, открывать граждане тоже будут неохотно: никакой униформы у членов УИК нет, вместо удостоверения – распечатка с подписью и печатью, которую можно подделать. «Я бы и сам не открыл, зная, что сейчас по домам ходят мошенники, собирающие данные пенсионных удостоверений под видом частных фондов», – добавил он.

За работу 10 членам УИК по итогам выборов заплатят всего порядка 100 тысяч рублей. Аналогичную сумму платили и на выборах 2016 года, но за 10 дней дежурства на участке. В этот раз официально работа начнется раньше – за 30 дней до выборов. В течение месяца в комиссии будут принимать заявления о голосовании по фактическому местонахождению, кроме того, по желанию избирателей для подачи документа комиссию можно будет вызвать домой.

«Труд членов УИК не останется не оплачен. Например, за дежурство в УИК или принятие заявлений на дому существует тариф – 60 рублей в час. Да, это не самая большая сумма, но большинство идут работать в избирательные комиссии не за деньгами, а за интересом, люди с пониманием к этому относятся», – уверяет член горизбиркома Дмитрий Краснянский.

Координатор «Открытой России» в Петербурге Андрей Пивоваров опубликовал в Facebook фото обходного листа одного из УИКов в Кировском районе.

скриншот/соцсети

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Согласно размещенным им данным, посетить квартиры избирателей предполагается дважды – с 9 января по 4 февраля и с 5 по 22 февраля. Второй раз членам УИК предлагается звонить в квартиры тех, кто не открыл ранее. Как написал Пивоваров, ходить волонтерам придется с 19 часов, для чего к ним приставят сотрудников ЖКС и полицейских. Последнее, правда, «Фонтанке» не подтвердили в ТИКах и УИКах разных районов – по словам сотрудников избиркомов, договоренностей с правоохранительными органами по поводу обходов не было. Тем не менее Пивоваров настаивает, что организовать процесс, не обрекая людей трудиться за копейки или за бесплатно, можно было иначе:

«Организовать банальную смс-рассылку (стоит по нынешним меркам копейки) или задействовать ресурс управляющих компаний и естественных монополий и разместить нужную информацию на квитанциях. Но они этого боятся, так как регулярное, плохо обоснованное повышение коммунальных платежей может оказать отрицательный эффект на явку», – предлагает он.

Еще один инструмент повышения явки придумали в «Единой России». Как рассказали «Фонтанке» три источника в региональном отделении, в конце 2017 года в офисе партии было проведено собрание, где глава исполкома Александр Тетердинко сообщил участникам о пожелании федерального центра повысить явку за счет 100-процентного участия сторонников «ЕР» в выборах. Более того, была предложена конкретная схема. Согласно ней, партийцы должны будут привести на выборы минимум 10 процентов электората. Это 10 – 20 тысяч жителей в каждом районе города. Для того, чтобы избиратели уж точно дошли до участков, к ним предлагается приставить бригадиров. Одного на 15 человек.

«Где найти такое число людей, совсем непонятно. Это тысячи бригадиров. Конечно, в партии столько актива нет. Видимо, будем искать по родственникам, женам, муниципалам. Делается это все абсолютно бесплатно», – рассказал один из партийцев на условиях анонимности. Другой отметил, что и избирателей, и бригадиров планируется занести в специальный реестр. «Разместят его на сайте «Вся Россия». До Нового года всем раздали пароли. По реестру, вероятно, будут отслеживать активность регионов по повышению явки». По словам собеседника из партии, предполагается, что единороссы будут звать голосовать за Владимира Путина, однако на совещаниях это не проговаривалось: «Мне и так это понятно – партия ведь за него».

Подтвердить или опровергнуть эту информацию глава исполкома «ЕР» в Петербурге Александр Тетердинко не смог. Услышав вопрос корреспондента, он ответил: «Без комментариев».

Ранее СМИ сообщали, что Кремль разослал в регионы методички по повышению явки. В частности, по данным РБК, для этого планируется организовать всероссийский конкурс селфи. До середины января регионам предложили выбрать организацию, которая стала бы оператором «флешмоба» и нашла средства на конкурс, затем начать его рекламу, привлечь звезд. После выборов – подвести итоги и подарить победителям технику компании Apple. Также регионам предлагается в день выборов проводить так называемые школьные референдумы относительно работы учебных учреждений. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверял журналистов, что после выборов оценку работы губернаторов по явке давать не будут.

*** Опрос проведен 1 – 5 декабря 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%. Опрос был проведен до того, как Владимир Путин публично объявил о своей готовности участвовать в президентских выборах в качестве кандидата. 

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Выборы в России пройдут 18 марта. В ЦИК ранее отмечали рекордное число желающих принять участие в избирательной кампании, - более 60 человек. Среди них действующий глава государства Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и другие.


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