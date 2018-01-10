Прокуратура не нашла VIP-камер в «Матросской тишине»

В результате проверки московского СИЗО №1, известного с петровских времен под названием «Матросская тишина», прокуратура Москвы не обнаружила VIP-камер, условия содержания в которых якобы значительно отличаются в лучшую сторону от обычных.

Как 10 января сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС, проверка условий содержания заключенных была инициирована после ряда публикаций в СМИ. В частности, об этом в середине декабря прошлого года в материале под названием «Ад в «Матросской тишине» соседствует с «пятизвездочным» раем для богатых» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию сообщало издание «Московский комсомолец».

Представители прокуратуры заявили, что никаких VIP-камер в СИЗО №1 не обнаружено и что, скорее всего, наблюдатели обратили внимание на различия между обычными и отремонтированными камерами.

Также в ходе прокурорской проверки были выявлены несоблюдения требований о раздельном содержании разных категорий заключенных. В Следственный комитет РФ были направлены материалы для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников изолятора, в действиях которых прокуратура усмотрела признаки злоупотребления служебными полномочиями. Какие именно нарушения выявлены и о каких возможных злоупотреблениях идет речь – не уточняется.