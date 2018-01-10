ФИФА одобрила использование видеоповторов на ЧМ-2018

Видеоассистенты судьи (ВАР) будут использоваться на чемпионате мира – 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Такое решение было принято 10 января Международной федерацией футбола (ФИФА), передает AS.

Осталось утвердить это решение на техническом заседании Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) 22 января. Не исключается также, что ИФАБ отложит принятие решения до 2 марта, когда должно состояться ежегодное заседание этого органа.

Напомним, ВАР тестировался во время Кубка конфедераций – 2017 и клубного чемпионата мира – 2017. Также в сезоне-2017/18 систему приняли на вооружение в чемпионатах Италии и Германии. Ожидается, что во Франции система начнет использоваться со следующего сезона. Применение ВАР в чемпионате России также может начаться с сезона-2018/19.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

Сборная России попала в группу A, где ее соперниками стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.