За беспорядочную стрельбу жителю Колпино дали условный срок

Житель Колпино устроил пальбу во дворе своего дома, а при виде полицейских попытался спрятать оружие в собачьей конуре. Манёвр не помог ему избежать наказания. Стрелок осуждён на полтора года условно.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 51-летнего Олега Никифорова признали виновным в хулиганстве, незаконном приобретении и хранении оружия и в хранении наркотика без цели сбыта. Соответствующее решение вынесено Колпинским районный судом 10 января.

В сентябре прошлого года 51-летний петербуржец после скандала выбежал во двор своего дома в Новом переулке и начал палить в воздух из переделанного пистолета ИЖ-79.

Когда на место прибыла полиция, то стрелок поспешил избавиться от оружия и выбросил его в собачью конуру.

Действия Никифорова квалифицировали как хулиганство. Кроме боевого оружия у него дома нашли растительный наркотик массой 3,87 грамма.

Стрелок признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно.