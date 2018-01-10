«Нужно сопротивляться антисексуальному безумию»

1 Мария Евневич, член совета директоров DIY-сети «Максидом»:
Сам по себе тезис, что "мужчин нужно защищать", вызывает у меня грусть. Я начинаю бояться, что оголтелые феминистки добились своего: превратили мужчин в существ, требующих защиты и покровительства. Мне бы хотелось, чтобы мужчина меня защищал, а не наоборот.
Если по существу – то сопротивляться охватившему вдруг полмира антисексуальному безумию необходимо. Я в кошмарном сне представить себе не могу, что мужчина будет брать у меня согласие перед тем, как поцеловать. Как вообще можно без спонтанности, стремительности и "бабочек в животе»?
Кроме того, не надо называть харасментом простое внимание.
Женщинам (нормальным) нужны комплименты, флирт и другие якобы "домогательства". Это повышает самооценку и благотворно влияет на внешний вид, настроение, гормональный фон.
Если поддерживать эту безумную (не имеющую ни законной подоплёки, ни сроков давности) пиар-кампанию против мужчин, мы придём к тому, что вокруг нас будут не рыцари, а вялые тряпки.
2 Юлия Михалкова, актриса, автор и участница шоу «Уральские Пельмени»:
Солидарна с великой Катрин Денев.
На мой взгляд, абсолютно естественно, когда мужчина проявляет симпатию к женщине, делает комплименты, дарит цветы, берет ее под руку. Такова природа, и это прекрасно!
Не стоит такую ситуацию доводить до абсурда, когда женщина, например, за подаренный букет цветов заявляет на мужчину в полицию или, следуя «модной кампанейщине», устраивает травлю неугодного парня. Ну что это такое? Это не наш метод.
С другой стороны, конечно, необходимо проводить границу между галантностью мужчины, его стремлением проявить свои пылкие чувства и агрессивной навязчивостью, откровенным насилием.
Не новость, что в России, к великому сожалению, семейное, физическое и психологическое насилие над женщинами – не редкость. Это серьезная проблема, и с ней надо принципиально бороться, в первую очередь на уровне действующего законодательства.
Проще говоря: приобнимать женщину можно, поднимать на нее руку – категорически нет.
3 Наталья Романова, поэт:
Я всегда против любой кампании по преследованию кого-либо, тем более массовой. И, конечно же, и здесь не собираюсь присоединяться к преследователям. Хотя «харассмента» в моей жизни было достаточно, начиная с младшего школьного возраста – как со стороны сверстников, так и взрослых дядей. Правда, мне и в голову не приходило, что они замышляют что-то предосудительное, в некоторых случаях я и до сих пор не уверена. Когда я была школьницей, учитель труда вместо назначения мне обязательных для всего класса работ расстилал на траве свой пиджак, чтобы я сидела на нем весь урок, и ставил мне пятерки; завуч провожал меня до школы и нес мой портфель; когда я сама уже работала в школе, ко мне подкатывал физрук – но я тогда была столь наивна, что даже не понимала подоплеки этих действий, они не сопровождались никаким насилием или физическим контактом. Когда я училась в университете, я даже не поняла, к чему клонил один араб, когда он стал показывать мне порнографический журнал, на одной странице которого был изображен крупным планом традиционный секс, а на другой – нетрадиционный. Гораздо больший моральный вред мне наносили грубость или хамство, при этом никак не связанные с сексуальными мотивами. Поэтому я считаю, что пока в ход не идут угрозы и насилие, тема «харассмента» надуманна, и все остальное можно расценить как флирт и заигрывание, табуирование которых никак не обосновано.
4 Ксения Рясова, президент Finn Flare:
Я считаю, что мужчина должен ухаживать за женщиной, открывать перед ней двери и так далее. Обвинения в харрасменте происходят в Америке, и мы вряд ли можем помочь американским мужчинам, которых обвиняют американские женщины. Можем только дистанционно наблюдать.
Конечно, когда дают волю рукам – вот это уже за гранью. А пока «приставания» происходят в виде шуток – всегда на шутку можно ответить шуткой.
5 Татьяна Москвина, писатель, публицист, театральный и кинокритик, актриса:
Дело в том, что происходящее в Голливуде не имеет отношения к сути проблемы «приставаний» и того, насколько они приемлемы. Это чья-то мерзкая подлая интрига, чтобы свалить великого продюсера авторского кино Харви Вайнштейна. Что касается мужчин, то они не нуждаются решительно ни в какой защите. Они сами найдут выход из положения, они прекрасно ориентируются во всем, они хозяева мира были, есть и будут. Женщины владеют не более чем 1% мировой собственности. Нет никакого феминизма, все разговоры о нем – дымовая завеса.
А на случай, если «приставания» зашли слишком далеко, у нас существует уголовный кодекс. Все остальное регулируетсяя традицией. В нашей традиции можно достаточно откровенно выражать свои чувства к красивым женщинам. Есть страны, где принято красивым женщинам кричать вслед. Что делать. Но, если женщина может получить что-то через постель, это ее свободный выбор, выбор ее совести. Если она соглашается на это, значит, у нее нет достоинства. Ну так и что? Было бы смешно регулировать это на законодательном уровне. Мы же не приветствуем такой выбор женщины. Редко найдешь мужчину, который получил что-то через постель. Так что женщинам надо начинать больше походить на людей. Может быть, конечно, они тогда утратят свою привлекательность. И к ним сразу перестанут «приставать».
6 Ника Стрижак, телеведущая:
Меня сначала удивило выступление Катрин Денев. Но она ведь права: без флирта не бывает отношений. Любой роман начинается с каких-то игр, намеков, руки на колене. Наверное, примерно так себя ведут и тигры, и любые другие красивые животные.
А голливудская кампания против харрасмента вызывает большие вопросы. С одной стороны, такой тип мужчин, как Харви Вайнштейн, очень хорошо известен. С другой, довольно странно звучат все эти рассказы: я пришла к нему в номер, а он был в халате, потом я снова пришла, а он опять там в халате. А что же ты молчала столько лет? Мы не берем случаи изнасилований — утверждать, что жертва «сама виновата», потому что «надела слишком короткую юбку», просто подло.
Но вот знаменитые актрисы пришли на церемонию вручения «Золотого глобуса» в черных платьях в знак протеста. Они хотят, чтобы мужчины их за километр обходили? Чтобы не подавали им руки, не помогали надевать пальто? Так они этого уже добились.
Конечно, полно мужиков, которые лапают подчиненных на работе. И полно актрис, которые в результате таких романов получили роли. Так почему бы им, как олимпийцам, которые лишаются своих медалей из-за мельдония, не отказаться от своих ролей, полученных таким образом?
Конечно, Катрин Денев теперь навлечет на себя гнев всей Америки. Но она права по сути. Надо уметь отличать агрессию и пошлый наезд от флирта. Ведь если убрать флирт из нашей жизни — что останется?