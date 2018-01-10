«Нужно сопротивляться антисексуальному безумию»

1 Мария Евневич, член совета директоров DIY-сети «Максидом»:

Сам по себе тезис, что "мужчин нужно защищать", вызывает у меня грусть. Я начинаю бояться, что оголтелые феминистки добились своего: превратили мужчин в существ, требующих защиты и покровительства. Мне бы хотелось, чтобы мужчина меня защищал, а не наоборот.

Если по существу – то сопротивляться охватившему вдруг полмира антисексуальному безумию необходимо. Я в кошмарном сне представить себе не могу, что мужчина будет брать у меня согласие перед тем, как поцеловать. Как вообще можно без спонтанности, стремительности и "бабочек в животе»?

Кроме того, не надо называть харасментом простое внимание.

Женщинам (нормальным) нужны комплименты, флирт и другие якобы "домогательства". Это повышает самооценку и благотворно влияет на внешний вид, настроение, гормональный фон.

Если поддерживать эту безумную (не имеющую ни законной подоплёки, ни сроков давности) пиар-кампанию против мужчин, мы придём к тому, что вокруг нас будут не рыцари, а вялые тряпки.