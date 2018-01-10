Водительские права с отсрочкой

Выпускникам петербургских автошкол переносят сдачу экзаменов в ГИБДД на месяц-другой, ссылаясь на технические причины.

Сотрудников МРЭО в Петербурге, как известно, сокращать не будут, зато в экзаменационном отделении МРЭО вдвое сократилось количество классов для приёма теоретического экзамена на знание ПДД. Раньше таких классов было два, а около месяца назад один из них, на 40 мест, закрылся. Остался один класс на 36 мест. Если прежде в МРЭО на шоссе Революции за день проходили проверку 12 учебных групп, то теперь всего шесть.

В итоге ГИБДД переносит экзамены для автошкол на месяц, а то и два, рассказали «Водителю Петербурга» представители автошкол. Отсрочка снижает эффективность учебного процесса, ведь ученика готовят к конкретной дате. Школы не смогут поддерживать знания и навыки своих курсантов собственными силами. Таким образом, люди вынуждены тратить лишние деньги как минимум на допнакаты. Это провоцирует недовольство среди учеников, отмечают в школах.

Что говорят в ГИБДД

Класс на 40 мест был закрыт к началу декабря по причине того, что рабочие места в нём не соответствуют предъявляемым техническим требованиям, пояснили «Водителю Петербурга» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В этом классе, в отличие от 36-местного, нет возможности отслеживать в онлайн-режиме проведение экзамена: аппаратура не подключена к информационной системе. После завершения экзамена инспектор вносил результаты в базу данных вручную. Чтобы устранить данное несоответствие и, в частности, минимизировать коррупционные риски, было принято решение о закрытии класса, отметили в УГИБДД. Заявка на новое оборудование была подана ещё в 2016 году.

«Да, у нас есть жалобы и от школ, и от гражданских лиц, – подтвердили в УГИБДД. – Мы ждём, когда поступит необходимое оборудование, чтобы привести класс в соответствие с требованиями, предъявляемыми к оборудованию при проведении экзаменов».

Как объясняют причину закрытия класса в школах

Детали произошедших изменений разъяснил «Водителю Петербурга» руководитель автошколы «Нево-класс» Владимир Якименко: «У нас в ГИБДД раньше работала электронная система ТРИС, люди сдавали теоретический экзамен, и она вносила информацию в базу данных. Потом новое руководство ГАИ России сказало: будем формировать новую базу данных, ФИС-М. Её установили в Москве и в Петербурге. У нас ФИС-М установили только в одном классе, где 36 аппаратов. И когда приезжала московская комиссия, она запретила другой класс, потому что из него информация не попадает в федеральную информационную систему. В связи с этим пропускная способность уменьшилась в два раза. Все школы города, а их больше 200, пропускают через 36 мест. Поэтому экзамены, которые назначены на февраль, переносят на март-апрель. А весной ещё больше народу придёт учиться, и задержка может вырасти до 5 месяцев. Получается, обычные граждане страдают из-за проблем ГИБДД. И тут есть большой повод к злоупотреблению, ведь одному можно назначить экзамен через месяц, а другому через пару недель».

На какой срок переносят экзамены

«У нас группа закончила обучение 29 декабря, экзамен был назначен на 10 февраля, а перенесли его на 3 марта, – рассказывает Ирина Сечко, председатель правления Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководитель автошколы «Пятое колесо». – Проблема и в том, что в ГИБДД не хватает кадров. Как нам объясняют, график сдвинули под количество инспекторов: максимум 8 инспекторов, и столько групп проходит за день. Увеличилось и время приёма экзамена в группе. В итоге если раньше проходимость составляла 9 тысяч человек в месяц, то теперь – 6 тысяч. Около 120 групп переносятся на другой месяц».

«У нас группа запущена в декабре, должны были бы сдавать в феврале, но, скорее всего, перенесут на март, – подтверждает генеральный директор автошколы «Светланин дом» Светлана Петрова. – Это не есть хорошо. Ученики уже всё забудут. Для молодых водителей нужна ежедневная практика, а это дорогого стоит. И всё их недовольство идёт в сторону ГИБДД. Мы работаем 26 лет, всякие были ситуации, и раньше ГИБДД с нами советовалась: как лучше сделать. А сейчас нас собирают на собрании и говорят: будет вот так».

Что предлагают автошколы

Представители автошкол хотят ускорить процесс, обратившись в вышестоящие инстанции. Они намерены отправить письма в МВД и Управление делами президента с вопросом: не является ли решение о сокращении классов нарушением регламента по приёму экзаменов и провокацией нарушения договорных обязательств со стороны автошкол? И вообще, считает ли ГИБДД, что 36 мест достаточно для 5-миллионного города?

«Мы сегодня, только что, отправили письмо Швецову (первый заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Швецов. – Прим. ред.). До этого писали письма нашему начальнику ГАИ Семёнову (начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семёнов. – Прим. ред.) о том, что нам необходимо этот класс открыть», – говорит Александр Сальников, президент Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области, генеральный директор автошколы «Тур».

Эксперты предлагают и возможное решение проблемы. Около десяти школ технически соответствуют нормам и могут быть использованы для приема экзаменов на получение ВУ (по крайней мере, теоретических) – по договорённости с ГИБДД.

Полностью материал читайте на сайте "Водитель Петербурга"