Снег, туман и гололед: Гидромет опубликовал прогноз до конца недели

Во второй половине первой рабочей недели 2017 года в Петербург придут морозы. Об этом, а также о тумане и гололедице сообщает 10 января Северо-Западный гидрометцентр.

В ночь на четверг, 11 января, в городе на Неве ожидаются небольшие осадки в виде снега, которые местами продолжатся до утра. Атмосферное давление будет повышаться. Днем осадков не предвидится. Температура воздуха в течение суток составит -2, -4 градуса. На дорогах возможна гололедица.

В пятницу, 12 января, ночью и утром обещают слабый туман и переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха продолжит понижаться и в городе может достигнуть -7 градусов, а ночью в пригородах опустится до -10.

Ночные заморозки немного смягчатся днем. 13 января в городе обещают температуру от -3 до -5 градусов, в пригородах чуть холоднее. На дорогах гололедица. Преимущественно без осадков и облачно.