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10.01.2018 17:17

Банк «Санкт-Петербург» реализует концепцию «один клиент – один сегмент»

С января для более чем миллиона клиентов в банке стартовал проект по автоматизации целевых маркетинговых кампаний с использованием инструментов SAS*
Банк «Санкт-Петербург» реализует концепцию «один клиент – один сегмент»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» начал внедрять инструменты SAS Marketing Automation, SAS Visual Statistics и SAS Visual Analytics для целей транзакционного бизнеса. Перед рабочей группой банка и приглашенным интегратором – компанией GlowByte Consulting – стоит задача полностью автоматизировать запуск кампаний. Ранее они проводились фактически в ручном режиме командой из 12 человек, а на подготовку одной кампании уходило от 14 до 30 дней. Ожидается, что уже к середине года, благодаря внедрению инструментов SAS, время на запуск кампаний сократится до 1-2 дней, а управлять этим процессом будут всего 2 человека.

Выбор решения проходил на конкурсной основе, в тендере приняли участие 12 компаний. В пользу SAS говорили такие аргументы, как опыт и отзывы клиентов, распространенность решения на российском рынке, опыт работы сотрудников банка с инструментами SAS, соответствие программного обеспечения потребностям бизнеса и масштабируемость решений.

До начала внедрения в банке был реализован предпроект, в ходе которого руководство сформулировало детальные требования, утвердило логистическую и перспективную архитектуру, детально были исследованы источники данных банка и каналы коммуникации. Представители SAS и GlowByte принимали участие во встречах в рамках внутреннего проекта банка «Безналичный мир», где рассказали участникам рабочей группы о грядущих изменениях и демонстрировали возможности внедряемых модулей.

«Наши ожидания от проекта и сотрудничества с SAS и Glow Byte связаны, в первую очередь, со значительным ростом доли активных клиентов и доходности карточного портфеля за счет автоматизации взаимодействия с клиентами,- говорит Екатерина Звонова, директор дирекции транзакционного бизнеса банка «Санкт-Петербург». –Второй момент состоит в том, что мы отходим от понятия «сегмент» и руководствуемся принципом: «один клиент – это один сегмент».

Аналитика SAS поможет нам эффективнее исследовать большие данные, выявлять взаимосвязи, быстрее строить и тестировать предиктивные модели и воздействовать на платежный опыт клиентов. Из важных изменений, которые мы ждем, также могу отметить два момента. Во-первых, это снижение нагрузки на платные каналы коммуникации: с дорогостоящих sms будем переходить на альтернативные каналы. Во-вторых, это высвобождение ресурсов банка в нескольких направлениях». 

Согласно финансово-экономической модели проекта, банк планирует окупить решение уже в первый год использования. Первые кампании будут запущены в марте 2018 года, тогда же можно будет на регулярной основе использовать часть аналитических инструментов SAS. Полностью в опытно-промышленную эксплуатацию решение выйдет в конце июня.

Справка

Банк «Санкт-Петербург» — крупнейший банк Северо-Западного региона (по данным Эксперт Online). C  1990 года основания Банк стал неотъемлемой частью финансово-экономической сферы России. На 1 октября 2017 года в банке обслуживается 1 890 000 частных лиц и 51 000 компаний в 66 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске. Банк занимает 18 место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»). Акции Банка торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB. ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Компания GlowByte Consulting c 2004 года специализируется на внедрении систем Business Intelligence и сопутствующих решений мировых поставщиков. Компания лидирует на рынке внедрения систем автоматизации маркетинга и углубленной аналитики, создания корпоративных хранилищ данных, систем управленческой отчетности, управления рисками и систем управления лояльностью и клиентским опытом в России и СНГ.

Компания SAS – одна из крупнейших в мире частных IT-компаний, специализируется на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики. Компания основана в 1976 году. По данным IDC на середину 2017 года, SAS занимает около 30,5% мирового рынка углубленной аналитики. В России и странах СНГ компания начала работу в 1996 году, на сегодняшний день клиентами здесь являются Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк и др., РЖД, «Аэрофлот», лидеры рынка розничной торговли (X5 RetailGroup, Азбука Вкуса и др.), крупнейшие компании из телекоммуникационного и топливно-энергетического секторов, государственные организации.

*На правах рекламы

 


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