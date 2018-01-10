В Петербурге создадут единый центр для людей с особенностями развития

10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посетил Центр обучения, творчества и социальной абилитации для людей с аутизмом «Антон тут рядом».

Как сообщили в аппарате градоначальника, губернатор побывал в творческих и трудовых мастерских центра – швейной, переплетной, столярной, растениеводства, в компьютерном классе. Также он обсудил с руководством фонда перспективы развития Центра и реализацию других программ, в том числе по сопровождаемому проживанию, оказанию ранней помощи детям с аутизмом, организации тренингов для родителей и подготовки специалистов для коррекционных и инклюзивных детских садов.

Центр «Антон тут рядом» – пока единственный в России подобный центр для взрослых людей с аутизмом. Он создан в марте 2013 года фондом «Выход в Петербурге». Главная цель проекта – помочь людям с расстройством аутистического спектра адаптироваться в обществе, раскрыть свой творческий потенциал, получить профессию, подготовиться к самостоятельной жизни, трудоустроиться.

Георгий Полтавченко отметил, что в городе необходимо создать единый центр, в котором можно будет отрабатывать и распространять опыт центра «Антон тут рядом», других общественных организаций, социальных центров и учреждений, занимающихся подобными проблемами.

Концепцию городского центра поручено разработать комитету по социальной политике, с привлечением специалистов других профильных структур, в том числе комитетов по здравоохранению, образованию, по труду и занятости населения.