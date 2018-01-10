В Петербурге создадут единый центр для людей с особенностями развития

Еще
22:56 10.01.2018
Пришлите свою новость!
22:53
СМИ: Смолов не поедет в «Зенит», футболист собирается в Англию
22:37
Росмолодежь получит 167 млн рублей на «гражданско-патриотическое воспитание»
22:31
Взрывчатку на «Площади Александра Невского» не нашли
22:18
Россельхознадзор: Европа скрывает чуму свиней
22:01
Сенаторы упростят увольнение за пьянство на работе
21:54
Собчак заявила о тотальной атаке на свои штабы
21:44
«Площадь Александра Невского» закрыта на проверку
21:25
Ученые нашли способ ускорить реабилитацию пациентов после инсульта и инфаркта
21:22
Британцы снимут в Петербурге фильм о блокаде
21:21
У Путина может появиться свой Telegram-канал
21:05
Эксперты назвали имена водителей, машины которых идеальны
20:57
Петербургских бюджетников «попросили» собрать подписи за Путина
20:09
После теракта в петербургском супермаркете двое остаются в больницах
19:32
Европа отказалась от главного конкурента ракеты «Протон»
19:27
Перейти Шлиссельбургский пешеходам помогает человек с фонариком
19:22
МИД Турции вызвал поверенного в делах США
19:17
«Фонтанка» за 60 секунд — 10 января
19:12
Движение по синей ветке метро полностью восстановлено
19:06
Китай может прекратить покупку американских гособлигаций
18:46
Застрявший на синей ветке поезд доехал до «Пионерской» после 44 минут простоя
18:40
Постановщик Cirque du Soleil рассказал о сюрпризе для российских зрителей
18:40
В Торфяновке три года пенсию выдают на канализации
18:35
Ликвидирована «дочка» Кировского завода, созданная для производства вагонов метро и эскалаторов
18:30
Синяя ветка метро встала, закрыты "Петроградская" и "Пионерская"
18:24
Блогеров могут приравнять к иностранным агентам, а некоторые репосты в соцсетях снабдят маркировкой
18:19
Сопредседателем штаба Путина стала петербурженка
18:15
Финляндия требует от России объяснить участившиеся проверки судов в портах РФ
18:05
Росстат сообщил о резком подорожании огурцов и помидоров
17:59
В 2017 году в Петербурге родились на 6 тысяч детей меньше, чем годом ранее
17:50
В полупустом Петербурге фура собрала пробку на Московском шоссе
17:40
Прокуратура не нашла VIP-камер в «Матросской тишине»
17:35
Дачу Головина на Выборгской набережной отремонтируют под офис
17:27
ФИФА одобрила использование видеоповторов на ЧМ-2018
17:23
В Киеве горит ЦУМ. Людей эвакуируют
17:12
«Гостиный двор» открыт для пассажиров
17:08
За беспорядочную стрельбу жителю Колпино дали условный срок
17:03
Финны завалили власти жалобами на плохие дороги
16:58
В Петербурге создадут единый центр для людей с особенностями развития
16:50
Снег, туман и гололед: Гидромет опубликовал прогноз до конца недели
16:46
Вестибюль станции "Гостиный двор" закрыт
16:40
В приозерском суде спорят: педофил священник Грозовский или нет
16:36
Новый музей блокады построят в сентябре 2019-го и увяжут с Орловским тоннелем
16:20
41-му «безрогому» троллейбусу нездоровится второй день подряд
16:14
Росстат зафиксировал рекордную годовую инфляцию в РФ в 2,5 процента
16:09
В Кудрово жалуются на засыпку ям в асфальте землей
16:03
Суд рассмотрит дело опустошителей терминалов Мособлбанка в Петербурге
15:59
"Гражданский проспект" открыли
15:56
В небе над Россией налетали на рекорд
15:40
Россия потратила последний триллион из Резервного фонда
15:23
В Сестрорецке готовят к сносу остатки Лесного пансионата
15:18
В Петербурге накрыли канал поставки контрафактных сигарет из Подмосковья
15:12
Суд ликвидировал профсоюз МПРА
15:08
Российские ученые открыли сибиротитана
15:04
"Гражданский проспект" закрыт
15:00
Как трансформируется понятие "дача"?
14:57
На Кондратьевском 20-летний выпал из окна
14:53
Сухогруз "подрезал" десантный корабль ВМФ России у Родоса
14:38
Книгу-расследование о Трампе распродали меньше чем за неделю
14:34
ФСБ: Курсант Можайки хотел устроить теракт, взорвав тележку с мороженым
14:33
На зимних каникулах в Финляндию съездили более 130 тысяч россиян
14:28
«Левада-центр»: Россияне считают врагами страны США, Украину и «друзей Путина»
14:14
Эксперты: Число российских туристов в Петербурге в 2018 году упадет на треть
14:07
ГУП «ТЭК» вслед за Водоканалом сообщает об эпидемии краж люков с городских улиц
13:55
Фальшивые доллары предложил сотрудникам банка выходец из Африки в Калининском районе
13:47
В Петербурге пациентам с раком гортани создают голос
13:39
Путин назначил нового посла РФ в Германии
13:28
Неопытный водитель закрутил легковушку на ЗСД
13:23
Американские журналисты, работающие для агентства Sputnik, продолжат свою деятельность как иноагенты
13:22
Минстрой запустил единую площадку наш.дом.рф
13:14
Патриотическую драму «Движение вверх» удаляют с пиратских ресурсов
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
10.01.2018 16:58

В Петербурге создадут единый центр для людей с особенностями развития

10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посетил Центр обучения, творчества и социальной абилитации для людей с аутизмом «Антон тут рядом».

Как сообщили в аппарате градоначальника, губернатор побывал в творческих и трудовых мастерских центра – швейной, переплетной, столярной, растениеводства, в компьютерном классе. Также он обсудил с руководством фонда перспективы развития Центра и реализацию других программ, в том числе по сопровождаемому проживанию, оказанию ранней помощи детям с аутизмом, организации тренингов для родителей и подготовки специалистов для коррекционных и инклюзивных детских садов.

В Петербурге создадут единый центр для людей с особенностями развития

Центр «Антон тут рядом» – пока единственный в России подобный центр для взрослых людей с аутизмом. Он создан в марте 2013 года фондом «Выход в Петербурге». Главная цель проекта – помочь людям с расстройством аутистического спектра адаптироваться в обществе, раскрыть свой творческий потенциал, получить профессию, подготовиться к самостоятельной жизни, трудоустроиться.

Георгий Полтавченко отметил, что в городе необходимо создать единый центр, в котором можно будет отрабатывать и распространять опыт центра «Антон тут рядом», других общественных организаций, социальных центров и учреждений, занимающихся подобными проблемами.

Концепцию городского центра поручено разработать комитету по социальной политике, с привлечением специалистов других профильных структур, в том числе комитетов по здравоохранению, образованию, по труду и занятости населения.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЖК «Чистое небо»/Setl City
19.12.2017 17:58

Setl City ввела в эксплуатацию первый детский сад в ЖК «Чистое небо»

Setl City ввела в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 190 малышей, в ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Санкт-Петербурга. В дошкольном учреждении спроектированы музыкальный и спортивный зал
https://pixabay.com
15.12.2017 17:38

Современный Центр реабилитации после кохлеарной имплантации отмечает 5-летие

Современный Центр реабилитации после кохлеарной имплантации «Тоша&Со» уже 5 лет продолжает оказывать всю необходимую поддержку пациентам любого возраста с нарушением слуха. Свой первый юбилей Центр отмечает открытием второго помещения площадью более 500 м2. Оборудованы новые жилые комнаты для детей и их родителей, новые кабинеты специалистов, просторная игровая. Созданы все условия для комфортного проживания и эффективных коррекционных занятий
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
05.12.2017 18:14

Из бараков – в новостройку

87 жителей карельского поселка переехали из развалин в комфортабельные квартиры.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге создадут единый центр для людей с особенностями развития
«Рождественский дед» расскажет детям о смысле Рождества
В Музее варежки открывается самая большая детская пряничная выставка
AdVita в новогодние праздники поможет получить обезболивание круглосуточно
Петербуржцы собрали для нуждающихся больше 700 подарочных наборов
Петербуржцы взяли 20 наград на соревнованиях по настольному теннису среди спортсменов с инвалидностью
«Свободная фантазия» от молодых художников с инвалидностью открылась в «Англетере»
Ребята из детдомов побывали в роли ветеринаров
ГАООРДИ поздравляет с Новым годом детей, которые не могут посетить праздники
В Упсала-Цирке начинается новогодний карнавал «Зайчество»
«Стыдно быть несчастливым»
Здесь даже малыш может сказать «нет!»
Supergirl и пандусы
Снова выйти победителем
Насколько наш язык общий?
У Деда Мороза Эмиль попросил здоровья
Оля ждёт новогоднего чуда
И вновь услышать звуки музыки прекрасной
Хармс разрешил человеку быть странным
Лучший новогодний подарок для Никиты – жизнь
Говорим и показываем
Главное
Последнее

ФСБ: Курсант Можайки хотел устроить теракт, взорвав тележку с мороженым

Комментарии ()
Павел Каравашкин

Пленница канала Грибоедова: петербуржцы не дали чайке погибнуть во льду

предоставлено Томским государственным университетом

Российские ученые открыли сибиротитана

© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.