Новый музей блокады построят в сентябре 2019-го и увяжут с Орловским тоннелем

Музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда» построят на Смольной набережной до сентября 2019 года. В процесс строительства вмешается проект Орловского тоннеля.

О результатах первого установочного совещания в Смольном 10 января сообщил вице-губернатор Игорь Албин. По словам чиновника, инженерное обеспечение и проектирование надо закончить до апреля – мая текущего года. Сам комплекс появится северо-западнее пересечения Смольной набережной и ул. Смольного до сентября 2019 года. Предполагается, что он включит общественные пространства музея и парка, постоянную экспозицию и зоны временных выставок, а также Институт памяти, мемориал, общедоступные архив и библиотеку и фондохранилище. Работа по наполнению музея экспонатами и материалами уже идет.

Как отметил Игорь Албин, примерно в том же районе из-под Невы в перспективе должен выходить Орловский тоннель, так что две стройплощадки придется как-то увязать друг с другом.

Музей должен расположиться на участке 1,73 гектара на пересечении Смольной набережной и Орловской улицы под новый Музей обороны и блокады Ленинграда. Действующий музей в Соляном переулке закрывать не планируют. Предварительно стоимость проекта оценивалась в 1,4 млрд рублей. Конкурс на разработку архитектурной концепции объявили весной 2017 года, в шорт-лист вошли девять архитектурных бюро — не только российских, но и иностранных: из Финляндии, Норвегии и Германии.

Жюри не смогло сразу вынести решение. Сообщалось, что будет учтено мнение самих блокадников, но процедуру ответственные лица поясняли весьма туманно. В итоге победу отдали проекту «Студии 44».