Росстат зафиксировал рекордную годовую инфляцию в РФ в 2,5 процента, об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики, обнародованных 10 января.

Инфляция в России по итогам 2017 года составила 2,5%, в декабре цены выросли на 0,4%, сообщается Росстат. Таким образом,он подтвердил свою предварительную оценку инфляции от 29 декабря.

Для сравнения, инфляция в России в 2016 году сложилась на уровне 5,4%, а в декабре 2016 года рост цен составил 0,4%.

По данным Росстата, цены на продовольственные товары в декабре 2017 года в годовом выражении выросли на 1,1%, на непродовольственные – на 2,8%. Рост цен на услуги составил 4,4%.

В Москве индекс потребительских цен за декабрь составил 100,4% (с начала года – 103,8%), в Санкт-Петербурге – 100,3% (с начала года – 103,7%).