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10.01.2018 16:33

Револьверное кредитование

Рынок кредитных карт в целом по России с осени 2016-го вырос на 11%. Сограждане восстанавливали кредитную активность, реализуя давние мечты, говорят в ЦБ.
Револьверное кредитование
RJA1988/pixabay.com

В целом рост карточного кредитования связан с реализацией отложенного спроса, а в текущем году интерес подогрело и снижение ставки рефинансирования.

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина (в ходе прямого эфира регулятора на Facebook) заявила: в 2017 году объем операций по оплате товаров и услуг картами в России впервые превысил объем операций по снятию наличных, и эта тенденция продолжается.

«Карта в 75 случаях из 100 используется именно при оплате товаров и услуг. В 11 случаях карту используют для различных безналичных переводов — с карты на карту, с карты на свой счет или в пользу других лиц», — рассказала Бакина.

Что предлагают банки?

Большинство банков предлагают бесплатные займы – льготные периоды по кредитным картам. Но халявой такие, пусть даже краткосрочные, ссуды будут только для ответственных и аккуратных клиентов. За любое отступление от графика скупой заемщик заплатит вдвойне или даже втройне.

Жизнь до получки

Система кредитования по картам является возобновляемой, или револьверной (revolving credit). Как и в известном оружии, пользователь может тратить в пределах лимита, но после окончания патронов нужно будет вставить новый в очередную ячейку барабана.

Основное преимущество «кредиток» для клиентов – льготный (грейс) период, в течение которого проценты за пользование ссудой не начисляются. Обычно он составляет 50 и более дней. Например, заплатив за товар в магазине 1 января, скажем, тысячу рублей, нужно внести ее на счет не позднее 19 февраля.

На самом деле льготный период делится на две части: отчетный и платежный. Первый чаще всего равен месяцу (30 дням, календарному или исчисляемому от даты оформления карты либо иного момента). По окончании отчетного периода клиент получает месячный счет, который предписывается оплатить в течение второй части – оставшихся, скажем, 19 – 20 дней. То есть за покупки, сделанные в январе (будь то 1-го или 29-го), срок оплаты наступит опять же 19 февраля. По такому правилу работают, в том числе, кредитные карты ПАО «Сбербанк России».
Сами «кредитки» некоторые банки выдают бесплатно. Доход финансовые учреждения получают в первую очередь за счет комиссии, взимаемой с принимающих карты супермаркетов, ресторанов, кафе и иных так называемых торгово-сервисных предприятий. За проведение таких платежей (эквайринг) они выплачивают своему банку порой до нескольких процентов, часть которых получает сама платежная система и обслуживающая покупателя кредитная организация: «Предоставление грейс-периода позволяет банку, выпустившему карту, повысить транзакционную активность. Клиенты, имея возможность бесплатно пользоваться заемными средствами, чаще расплачиваются картой и совершают покупки», – поясняет заместитель управляющего филиалом Абсолют Банка в Санкт-Петербурге Мария Батталова.

По ее словам, большинство пользователей погашают задолженность до завершения льготного периода. Схожего мнения придерживается и руководитель петербургского розничного бизнеса Альфа банка Виктория Журова. Однако неофициально представители некоторых опрошенных «Фонтанкой» финансовых учреждений признают, что в установленный льготный период возвращают всю сумму не более 20 процентов клиентов, остальные платят проценты за пользование кредитами.

Дорогое удовольствие

Некоторые кредитные организации традиционно не указывают в рекламе и не акцентируют внимание на многих дополнительных сборах. Например, за снятие наличных с карты «Платинум» банка «Тинькофф» удерживаются 2,9 процента плюс 290 рублей. За своевременное невнесение минимальной месячной суммы взыскивается штраф минимум в 590 рублей. Также начисляются различные иные неустойки, санкции и проценты.

За получение наличных даже в собственной сети Почта банк (входит в группу ВТБ) клиенту придется отдать 5,9 процента, но не менее 300 рублей. Банк «Восточный» рекламирует льготный период длительностью 1850 дней (пять лет!), но за каждый день жизни взаймы (даже если текущая задолженность составляет всего один рубль) на владельца карты начислят комиссию в размере от 30 до 50 рублей.
Годовое обслуживание так называемых классических карт (VISA Classic или MasterCard Classic) обойдется в 300 – 1,5 тысячи рублей. Пластиковые продукты привилегированных категорий (Gold, Platinum, Infinity и другие) стоят значительно дороже. Но зачастую активным пользователям предоставляются существенные скидки. Например, банк «ВТБ24» не удерживает ежемесячную комиссию (245 рублей) с клиентов, объем зачисленных или потраченных на оплату товаров и услуг средств которых превышает 15 тысяч рублей в месяц. Такую же льготу имеют пожилые пользователи, получающие на карточный счет свою пенсию.

Лимит доверия

В рекламе банки обещают выдавать без процентов порой миллионы рублей, но на деле максимальная сумма устанавливается индивидуально каждому клиенту с учетом его платежеспособности, наличия и качества кредитной истории, других оценочных условий. «Лимит кредитования рассчитывается согласно математической скоринговой модели. Данная модель включает большое количество маркеров, начиная с пола и возраста клиента, а также учитывает доходы клиента, место работы, должность и прочее», – говорит  Виктория Журова.

Определенные привилегии имеют получившие карты в рамках так называемых «зарплатных проектов» – скажем, в Абсолют Банке лимит может составлять два-три месячные заработные платы. Банк «Восточный» выдаст новому посетителю карту с возможностью снять максимум 30 тысяч рублей. Но плата за кредит при этом составит 50 рублей в день, то есть «льготный» месяц использования даже всей суммы обойдется в 1,5 тысячи рублей, или 60 процентов годовых. Карта «Почтовый экспресс» от Почта банка предусматривает лимит всего в 5 тысяч рублей, за снятие которых нужно заплатить 300 рублей. Сбербанк оформляет так называемые карты мгновенной выдачи, но только пользователям, уже имеющим персональное предложение со стороны кредитной организации.

Обязательным условием заключения договора почти у любого банка является наличие постоянного места жительства, пусть даже в другом регионе. Большинство кредитных организаций кроме российского паспорта просит предъявить дополнительный удостоверяющий личность потенциального заемщика документ (заграничный паспорт, военный билет, водительские права и так далее), представить форму 2-НДФЛ или как минимум справку в произвольной форме от работодателя. Нередко предъявляются требования к минимальному стажу, в том числе по последнему месту трудоустройства.

Такие ограничения должны разделить фактически конкурирующие финансовые продукты – кредитные карты с грейс-периодом и непосредственно потребительские кредиты. Теоретически «кредитки» легко заменяют пользующиеся популярностью микрозаймы (в том числе «до зарплаты»), по которым микрофинансовые организации берут порой сотни процентов годовых. Но получающие их граждане чаще всего не могут похвастаться ответственным и аккуратным отношением к финансовым обязательствам – положительной кредитной историей.

Безразмерный залог

«Кредитки» требуются и более чем состоятельным клиентам, не имеющим планов жить в долг. В частности, по словам Виктории Журовой, многие используют такие карты как «запасной кошелек» и, разумеется, укладываются в беспроцентный период.

Нередко кредитная карта необходима за границей для бронирования отеля, апартаментов или коттеджа, автомобиля, спортивного снаряжения, во время круизов и в ряде иных случаев. Само наличие такой карты является для соответствующих компаний подтверждением платежеспособности постояльца, арендатора или пассажира, в том числе в случае причинения им ущерба, неоплаты оказанных услуг и так далее. Некоторые организации фиксируют данные карты, иные – «бронируют» на них соответствующую сумму (залог). В пределах грейс-периода клиент не платит за такой кредит, а после выезда из отеля, сдачи автомобиля в прокатное агентство или оплаты счета залог «разбронируется». Если же постоялец повредил имущество гостиницы или апартаментов, вовремя не вернул автомобиль или допустил иной проступок – компания может списать соответствующую сумму с «кредитки» практически в безакцептном порядке. Например, владелец коттеджа в Финляндии «без суда и следствия» взыскал с российских туристов 400 евро – стоимость камней в сауне, испорченных поливанием пива.

Такие механизмы во всем мире работают уже много лет, но в российских реалиях они остаются рискованными, причем для всех участников правоотношений. Во-первых, действующий Гражданский кодекс РФ вообще не предусматривает возможности «блокировки» денежных средств на счете – ограничивать право клиента на распоряжение ими допускается только в случае наложения ареста по решению суда или приостановления операций. Во-вторых, владельцы карт никак не защищены от возможности несанкционированного списания практически любых сумм теми же отелями и другими компаниями, в которых они оставляли данные своей «кредитки». В таких ситуациях ни обслуживающий клиента отечественный банк, ни платежная система не могут даже дать соответствующее разъяснение или выступить арбитром. С другой стороны, владелец карты вправе в любой момент ее заблокировать, предупредив таким образом даже обоснованное взыскание.

Антон Одынец

Справка:

По данным Банка России, отечественными банками эмитировано более 267 млн карт, в том числе 31,3 млн кредитных. Ежемесячно проводится более 14 млн операций по оплате товаров и услуг в торгово-сервисной сети на 1,3 трлн рублей. В 2017 году безналичный оборот по картам россиян впервые превысил объем снятия ими наличных.


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