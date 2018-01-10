Суд рассмотрит дело опустошителей терминалов Мособлбанка в Петербурге

Преступники забирали деньги из банкоматов Мособлбанка под видом инкассаторов. В результате серии краж похищено более трёх миллионов рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 10 января, Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и области закончило предварительное расследование уголовного дела двух работников банка. Их обвиняют в серии краж из банкоматов.

По версии следствия, один из подозреваемых передавал своему сообщнику коды, необходимые для вскрытия сейфовых дверей терминалов, а также информацию о времени инкассации и системе видеонаблюдения. Затем преступник под видом инкассатора забирал деньги из аппаратов. По такой схеме совершено не менее пяти краж, похищено более трёх миллионов рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Один подозреваемый отпущен под залог, второй находится под подпиской о невыезде.

В МВД не уточняют название банка, но, вероятно, речь идет о двоих сотрудниках Мособлбанка, которых, как писала «Фонтанка», в апреле 2016 года задержали по подозрению в кражах из банкоматов. По версии следствия, преступления совершены в 2015 году.